22.05.2023

2023-05-22 21:10:35

Порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами ДНР, ЛНР и Украины на российские. Новый выпуск проекта «Доступное право»

Московской полицией подготовлен очередной выпуск интернет-проекта «Доступное право», направленного на правовое просвещение граждан и повышение уровня их правовой грамотности.

В этом выпуске мы расскажем об упрощенном порядке обмена иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами ДНР, ЛНР и Украины, на российские национальные водительские удостоверения.

Старший юрисконсульт подполковник внутренней службы Елена Лаврова расскажет в каком порядке и на каких основаниях производится выдача водительских удостоверений.





Текстовая версия выпуска

До 2026 года продлен упрощенный порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами ДНР, ЛНР и Украины, на российские национальные водительские удостоверения.

Ранее указанный порядок действовал до 1 марта 2023 года.

Выдача водительских удостоверений производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, без медицинского освидетельствования и без взимания государственной пошлины на основании:

паспорта гражданина Российской Федерации или вида на жительство и документов, подтверждающих постоянное проживание на территории соответственно ДНР, ЛНР Запорожской области или Херсонской области.

