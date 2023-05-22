Установлено, что соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях...

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы.Установлено, что в период с 2014 по 2019 год соучастники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако, имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Управление данными расчетными счетами осуществлялось при помощи системы "Банк-Клиент".Участники группы предоставляли физическим лицам, а также руководителям организаций реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. На основании фиктивных договоров на счета указанных организаций от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые далее распределялись на счета юридических лиц под видом осуществления коммерческой деятельности, с последующим обналичиванием.За проведение незаконных банковских операций участниками группы удерживалась комиссия в размере не менее 0,7 % от сумм, отправленных клиентами. Сумма извлеченного дохода составила более 14 миллионов рублей.На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.К уголовной ответственности привлечена 47-летняя жительница столицы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время устанавливаются соучастники противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве