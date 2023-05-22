Как сообщили в надзорных органах, поводом для проверки послужил наш сюжет о нападении гастарбайтера на 13-летнего ребенка. Напомним, о пугающем инциденте сообщила мама девочки. Она

Как сообщили в надзорных органах, поводом для проверки послужил наш сюжет о нападении гастарбайтера на 13-летнего ребенка. Напомним, о пугающем инциденте сообщила мама девочки. Она рассказала, что по пути домой ребенка схватил за руку гастарбайтер и попытался похитить. Маме удалось выхватить школьницу из рук злоумышленника. Женщина уверена, что нападения удалось бы избежать, если бы в