Балерина в открытом наряде связалась с подписчиками из Кремля и упомянула уехавшую Примадонну.

Балерина в открытом наряде связалась с подписчиками из Кремля и упомянула уехавшую Примадонну.Анастасия Волочкова часто предстает перед публикой в откровенных позах и смелых нарядах. Со стороны кажется, что 47-летней артистке чужды комплексы и стеснение. Накануне знаменитость в очередной раз удивила поклонников своим нескромным образом.Звездная блондинка вышла на связь с фанатами из Кремлевского дворца. Балерина приехала в Кремль, чтобы выступить с блогером и певицей Татьяной Тузовой, и показала кадры из их общей гримерки. Перед камерой знаменитость блеснула практически в раздетом виде. Ее формы прикрывало лишь яркое боди, которое было частью сценического образа.Демонстрируя свой наряд подписчикам, Анастасия Волочкова неожиданно заговорила об уехавшей из России Алле Пугачевой. Балерина вспомнила, что была в этой же гримерке, когда Примадонна пригласила ее на свой юбилейный спектакль."Знакомая гримерочка, мы ее сегодня с Танюшей Тузовой делим. А в ней я была, когда Алла Борисовна Пугачева меня приглашала для участия в своем юбилейном спектакле. Так приятно", – поделилась своими чувствами Волочкова.Позже звезда поделилась кадрами с выступления и похвасталась, чем закончилось ее появление около Кремлевского дворца. На улице артистку буквально атаковали фанаты. Такое внимание стало для знаменитости неожиданностью, но она не смогла отказать верным поклонникам и уделила им несколько минут, пока ее ждал черный автомобиль.