С 1 июня во Владимирской области увеличат зарплаты. Губернатор Александр Авдеев подписал пакет...

С 1 июня во Владимирской области увеличат зарплаты.Губернатор Александр Авдеев подписал пакет документов об увеличении зарплат бюджетников - на 5 процентов. Уже с первого июля. Такое поручение всем регионам дал Владимир Путин.Речь идет о сотрудниках, не упомянутых в майских указах Президента. Это работники областных учерждений физкультуры и спорта, лесного хозяйства, ветеринАрии, занятости, ГО и ЧС. Губернатор Александр Авдеев также рекомендовал местным властям увеличить размеры оплаты труда сотрудников муниципальных учреждений. На эти цели выделят деньги из областного бюджета.