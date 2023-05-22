Российская актриса и общественница Мария Шукшина всегда откровенно говорит о насущных проблемах в стране. На этот раз под горячую руку попал доктор Мясников.

Российская актриса и общественница Мария Шукшина всегда откровенно говорит о насущных проблемах в стране. На этот раз под горячую руку попал доктор Мясников.Мария Шукшина заподозрила, что популярный теледоктор Александр Мясников действует против россиян в своей авторской программе на канале "Россия 1".Предметом критики Шукшиной стала недавняя программа, в которой доктор Мясников заявил, что в ближайшем будущем люди во всем пире будут есть насекомых. По мнению врача, сверчки и жуки являются не только безвредными, но и весьма полезными, ведь в них есть источник протеина и белка, что может быть отличной заменой мясу и пшенице.По словам доктора Мясникова, в 2050 году на Земле будут жить уже более девяти миллиардов человек, и производить столько много мяса для них будет физически невозможно.Такая позиция возмутила Марию Шукшину. В своем телеграм-канале она привела публикацию из группы "Родительское Всероссийское сопротивление"."Смотрите, как они навострились навязывать народу свои цели. Заявляется все в безапелляционном тоне. Будете есть мух и все тут!" – говорилось в тексте.В публикации Шукшиной Мясникова назвали продажным. По словам подписчиков, доктор пропагандирует ценности элит, которые идут вразрез с интересами простых граждан. шукшина