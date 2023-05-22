Фигурант ввез в регион и планировал распространить бесконтактным способом крупную партию героина, мефедрона, метадона и гашиша.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца сопредельного государства. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».Легковой автомобиль под управлением обвиняемого полицейские остановили в результате проведения оперативных мероприятий в марте текущего года в городе Гусь-Хрустальный. В салоне в накладной подушке подголовника водительского сиденья и в сумке с инструментами полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков, в которых, как показали результаты проведенной экспертизы, хранились наркотические средства: героин, мефедрон, метадон и гашиш, общей массой более 170 граммов.Наркотики мужчина привез с территории соседнего региона и должен был сбыть в городе Гусь-Хрустальный бесконтактным способом.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.