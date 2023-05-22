Большое горе – не стала замминистра образования, мужа певица Дианы Гурцкая 46-летнего Петра Кучеренко. Повились подробности последнего дня его жизни и предсмертное фото...

Большое горе – не стала замминистра образования, мужа певица Дианы Гурцкая 46-летнего Петра Кучеренко. Повились подробности последнего дня его жизни и предсмертное фото...20 мая Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Гаванский университет в рамках рабочего визита в Республику Куба, приуроченного к 20-у заседанию Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопровождал его, в числе прочих, и заместитель Министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.Гости посетили учебные аудитории кафедры Института А.С.Пушкина факультета иностранных языков Гаванского университета. Там вице-премьер поручил Минобразованию в лице мужа Дианы Гурцкая организовать обмен студентов между Россией и Кубой. Кроме того, институту были переданы методические материалы – книги, учебники, рабочие тетради, расходные материалы к оргтехнике.Во время протокольного собрания на площадке Гаванского университета сторонами было подписано соглашение об открытии Российско-Кубинской лаборатории перспективных компьютерных технологий, подписан меморандум о создании Центра открытого образования и целый ряд других документов. Там же, на лестнице, и было сделано групповое фото, которое, Министерства науки и высшего образования России. Кадр, как оказалось, станет последним прижизненным снимком Петра Кученерко. Смерть уже стояла за его спиной – жить оставалось всего несколко часов.Вскоре после протокольных мероприятий Петр Кучеренко в составе делегации вылетел из Гаваны в Москву, но когда борт находился уже над Россией, почувствовал сильное недомогание. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. В итоге самолет с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.Похоронят его 24 мая на Троекуровском кладбище Москвы.