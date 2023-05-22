Смотрите Вести в 9 утра: Суздаль принял международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Суздаль принял международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Кутузова.- Что ждёт родильное отделение областной клинической больницы? Сотрудники роддома написали обращение к губернатору- В горящую избу вошла. Жительница Гусь- Хрустального района вытащила из огня пожилого соседа- инвалида- От поэзии серебряного века до дискуссий. В опорном Вузе прошёл всероссийский эстетический конгресс- Сильнейшие спортсмены из семи государств. Суздаль принял международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Кутузова- И танцу все возрасты покорны. Владимирская "Радуга вальса": студия, которая возвращает молодость.