Предприятия нарастили выпуск мясных, колбасных изделий и субпродуктов.

Предприятия нарастили выпуск мясных, колбасных изделий и субпродуктов.Наибольший рост показала рыбная продукция. За первые три месяца 2023 года выпущено 10,8 тысячи тонн – на 17,5% больше, чем в 2022-м, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий увеличился на 10,8%. Удалось нарастить производство хлеба недельного хранения на 10%."Вся продукция высокого качества. Она реализуется как в Москве, так и в других регионах и за рубежом", – подчеркнул Собянин.Мэр уточнил, что в Москве 24 предприятия обладают статусом промышленного комплекса и пользуются налоговыми льготами. Город помогает компаниям выходить на новые рынки сбыта и наращивать выпуск продукции.Собянин ранее , что объем выпуска лекарственных препаратов в Москве вырос на 13,9% в денежном выражении. В городе действует 95 фармацевтических предприятий. Они производят лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.