Предприятие может выпускать до 15 тысяч устройств в год с перспективой увеличения в два раза.

Предприятие может выпускать до 15 тысяч устройств в год с перспективой увеличения в два раза.Банкоматы производит московская группа компаний BFS. Мощности предприятия покрывают потребности российского рынка."Компания уже получила предзаказы на 7 тыс. банкоматов", – рассказал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что в банкоматах установлены российские процессоры "Эльбрус". Более 80% компонентов устройства произведено в нашей стране. Доля российских деталей будет расти.Банкоматы могут считывать банковские или транспортные карты бесконтактно. Ряд операций можно выполнить без использования карт. Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, улучшенной защитой от вандалов и мошенников.Производство почти полностью автоматизировано. На заводе создано 70 высокотехнологичных рабочих мест."Ежегодно мы открываем еще 10-15 новых производств, производящих продукцию для самых разных областей от медицинского оборудования до беспилотников. Так Москва делает свой вклад в обеспечение технологического суверенитета страны", – подчеркнул Собянин.Индустриальный парк "Руднево" 28 апреля президент России Владимир Путин. Мэр рассказал главе государства о развитии беспилотных авиационных систем.