«События недели» с Дарьей Давыдовой. Всё самое интересное в одном выпуске. - Схватка в...

«События недели» с Дарьей Давыдовой. Всё самое интересное в одном выпуске.- Схватка в роддоме!Медики и пациенты вышли на митинг против закрытия акушерского корпуса ОКБ.- ЧОП спокойно не жилось.В Суздале жильцов многоквартирного дома "выкуривают" из центра города.- "И коня впридачу".Итоги визита губернатора и владимирской делегации в Республику Беларусь.- Курс добровольца.Владимирские контрактники проходят подготовку в учебном центре под Ковровом.- Манит карусель.Во владимирских парках в преддверии лета проверяют исправность аттракционов.- И... ни минуты покоя!Отважные утята продолжают свой многодневный поход по улицам Владимира.