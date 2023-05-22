В момент закрытия дверей электропоезда новый «знакомый» выбежал с чужим телефоном на платформу и скрылся...

«Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 33-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в грабеже и хищении денежных средств с банковского счета пассажира метро», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.К полицейским патрульно-постовой службы полиции на станции метро «Полежаевская» обратился 51-летний гражданин. Он рассказал, что в вагоне электропоезда Таганско-Краснопресненской линии передал свой телефон для осуществления звонка мужчине, с которым познакомился незадолго до этого. Однако в момент закрытия дверей электропоезда новый «знакомый» выбежал с его телефоном на платформу и скрылся. Позже заявитель также обнаружил, что с его банковского счета пропало 5 тысяч рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.В кратчайшие сроки в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по месту фактического проживания на улице Введенского задержали подозреваемого. У него был обнаружен и изъят похищенный телефон, который в настоящее время возвращен законному владельцу.По данным фактам органами дознания и Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полиция УВД на Московском метрополитене обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и не передавать свое имущество незнакомым лицам во избежание противоправных действий.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене