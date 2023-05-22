Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Восточного административного округа г. Москвы задержаны двое подозреваемых в резонансном преступлении...

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Восточного административного округа г. Москвы задержаны двое подозреваемых в резонансном преступлении, которое было совершено 19 лет назад.В июле 2003 года на территории детского сада на 2-й Владимирской улице столицы было обнаружено тело 17-летней девушки. Ее жестоко избили и задушили неизвестные. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «ж» части второй статьи 105 УК РФ. Розыск злоумышленников по горячим следам результатов не дал.«Однако оперативники продолжали настойчиво искать убийц юной девушки из семьи военного, которая с отличием окончила музыкальную школу, курсы гидов-переводчиков, владела немецким и английским языками. Она любила историю, литературу и собиралась поступать на историко-филологический факультет РГГУ. Преступники, оборвавшие ее жизнь, должны были понести заслуженное наказание.В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны. Выяснилось, что оба они неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. В 2005 году были осуждены на длительные сроки за серию разбойных нападений и грабежей. Старший из них – 1965 года рождения – в общей сложности провел в местах лишения свободы 32 года», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.При задержании один из фигурантов, которого нашли в городе Туле, попытался оказать сопротивление полицейским и скрыться через балкон седьмого этажа, но это ему не удалось. Его сообщник задержан сотрудниками уголовного розыска в тот же день в Москве.«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. В настоящее время они заключены под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», - добавила Ирина Волк.