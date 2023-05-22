После подписания договора и получения аванса аферисты исчезали с похищенными деньгами и распоряжались ими по своему усмотрению, на телефонные звонки потерпевших не отвечали...

«Оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность лжериелторов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что подозреваемые, организовав риелторское агентство недвижимости, размещали на различных интернет-площадках объявления о сдаче в аренду несуществующих жилых помещений.Злоумышленники в ходе телефонных разговоров с гражданами, которых заинтересовала реклама жилья, представлялись сотрудниками агентства недвижимости и приглашали в офис для подбора подходящего варианта квартиры. Они предлагали клиентам выбрать пакет услуг по имеющимся в агентстве расценкам. После подписания договора и получения аванса аферисты исчезали с похищенными деньгами и распоряжались ими по своему усмотрению, на телефонные звонки потерпевших не отвечали.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали семерых подозреваемых. Ими оказались трое мужчин и три девушки возрасте от 20 до 28 лет. Одна из задержанных ранее привлекалась к уголовной ответственности.В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты оргтехника, мобильные телефоны, сим-карты, а также различные предметы и документы, которые приобщены к делу.Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. В настоящее время полицейские выявили 11 эпизодов противоправной деятельности, потерпевшими признаны 11 граждан.Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции проводится ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также их возможных соучастников.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56