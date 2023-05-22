Экспонаты музея - фототехника, оперативно-криминалистическая техника, форменная одежда, средства связи, исторические документы - вызвали у детей неподдельный интерес.

Учащиеся четвертого класса Православной начальной общеобразовательной школы города Петушки посетили музей Отдела МВД России по Петушинскому району. Ребята узнали множество фактов из жизни ветеранов ОВД и воочию увидели старинные фотографии, многочисленные документы и то, как менялось обмундирование правоохранителей на протяжении нескольких десятков лет. Экспонаты музея - фототехника, оперативно-криминалистическая техника, форменная одежда, средства связи - вызвали у детей неподдельный интерес.Председатель Совета ветеранов ОМВД по Петушинскому району майор милиции в отставке Сергей Гусаров рассказал ребятам об истории создания и развития районного отдела внутренних дел, его основных служб и подразделений, выполняемых задачах, функциях и направлениях служебной деятельности. Школьники узнали о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга и о тех, кто нес службу в «горячих точках». Вниманию также были представлены фотографии и награды ветеранов Великой Отечественной войны – ветеранов органов внутренних дел, привезенные с полей сражений солдатские фляжки и каски.Экскурсанты не только внимательно слушали, у каждого из них было множество вопросов, поэтому общение происходило в виде оживленного диалога.Дети поблагодарили полицейских и ветерана за увлекательную экскурсию. Сотрудники Отдела, в свою очередь, пожелали школьникам успешного завершению учебного года, безопасных и законопослушных летних каникул.