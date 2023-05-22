В общей сложности полицейские в ходе обысков изъяли около 8 кг наркотического средства – мефедрона...

«Сотрудниками ОНК УВД по Зеленоградскому АО совместно с коллегами из ГУНК МВД России, сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области, при силовой поддержке сотрудников СОБР ГУНК МВД России пресечена деятельность нарколаборатории и интернет-магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что четверо временно безработных жителей Зеленограда и Московской области осуществляли наркопроизводство в арендуемом доме на дачном участке в Московской области. Изготовляемый наркотик предназначался для размещения в тайниках на территории Москвы и области, а также дальнейшей продажи через интернет-магазин.Трое злоумышленников – 26-летний житель Московской области, 34-летний зеленоградец и 30-летний организатор интернет-магазина – были задержаны в помещении нарколаборатории в Солнечногорском районе. Еще один соучастник, 24-летний житель Зеленограда, задержан по месту жительства.В общей сложности полицейские в ходе обысков изъяли около 8 кг наркотического средства – мефедрона. Также было изъято специальное оборудование, применявшееся для производства наркотиков, и прекурсоры. Еще около 3 килограммов неизвестного вещества направлено на экспертизу.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигуранты заключены под стражу.Санкция данной части статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пожизненного.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31