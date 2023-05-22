Рано утром полицейские встречали родителей - водителей в местах высадки маленьких пассажиров у детских общеобразовательных организаций.

Сотрудники Госавтоинспекции региона в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, в ходе которых разъясняют водителям транспортных средств правила перевозки юных пассажиров и напоминают о том, что пренебрежение может привести к трагедии.С целью выявления и пресечения фактов управления транспортом с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, снижения детского дорожно-транспортного травматизма, 17 и 19 мая во Владимире прошли массовые проверки.Рано утром полицейские встречали родителей - водителей в местах высадки детей - пассажиров у детских общеобразовательных организаций. Сотрудники полиции проверили порядка 100 автомобилей и задокументировали 6 нарушений ПДД РФ, касающихся перевозки маленьких пассажиров.С каждым из водителей сотрудники Управления ГИБДД регионального УМВД России провели профилактические беседы, в очередной раз напомнив, что за безопасность детей-пассажиров ответственны взрослые.