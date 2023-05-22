Во время проведения тест-драйва автомобиля покупатель неожиданно вытащил из пакета арбалет...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Молжаниновскому району г. Москвы задержали подозреваемого в разбойном нападении на владельца иномарки.Предварительно установлено, что 59-летний мужчина разместил объявление в сети Интернет о продаже автомобиля стоимостью 5 миллионов 600 тысяч рублей. Спустя некоторое время с ним связался потенциальный покупатель, и они договорились о встрече на Зеленоградской улице.Во время проведения тест-драйва автомобиля покупатель неожиданно вытащил из пакета арбалет и стал угрожать владельцу иномарки. Испугавшись, последний выбежал из машины, после чего злоумышленник сел за руль и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Потерпевший незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников полиции в течение часа автомобиль был найден на территории Московской области. Также полицейские обнаружили и изъяли арбалет и коробку с запасными стрелами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Флотской улице столицы задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний ранее судимый приезжий мужчина. Похищенный автомобиль изъят и будет возвращен владельцу.Следствием ОМВД России по Молжаниновскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-28