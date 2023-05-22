Стали известны подробности гибели мужчины на Пекинке в черте города Владимира. Напомним, что в...

Стали известны подробности гибели мужчины на "Пекинке" в черте города Владимира.Напомним, что в минувшую пятницу, 19 мая, управление региональной ГИБДД сообщили, что около 14 часов у заезда с "Пекинки" на стоянку гипермаркета «Глобус» грузовиком насмерть сбит человек.По предварительным данным, водитель фуры наехал на пешехода, который переходил "Пекинку" по регулируемому пешеходному переходу.На данный момент стало известно, что большегрузом "Скания" управляла 48-летняя женщина, а погибшему мужчине было 27 лет.Фото ВК «Типичный Владимир»