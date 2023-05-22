Стали известны подробности гибели мужчины на Пекинке в черте города Владимира.
Напомним, что в...
Стали известны подробности гибели мужчины на "Пекинке" в черте города Владимира.
Напомним, что в минувшую пятницу, 19 мая, управление региональной ГИБДД сообщили, что около 14 часов у заезда с "Пекинки" на стоянку гипермаркета «Глобус» грузовиком насмерть сбит человек.
По предварительным данным, водитель фуры наехал на пешехода, который переходил "Пекинку" по регулируемому пешеходному переходу.
На данный момент стало известно, что большегрузом "Скания" управляла 48-летняя женщина, а погибшему мужчине было 27 лет.
Фото ВК «Типичный Владимир»