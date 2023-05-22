Стало известно, где во Владимирской области будут принимать ЕГЭ. Уже в среду выпускники девятых...

Стало известно, где во Владимирской области будут принимать ЕГЭ.Уже в среду выпускники девятых классов пойдут сдавать ОГЭ по истории, физике и биологии. А в пятницу - с экзаменов по географии, литературе и химии - начнется основной период сдачи ЕГЭ.Готовность оборудования для бесперебойного электроснабжения пунктов проведения экзаменов обсудили на совещании с министром ЖКХ. Без сбоев должны работать в первую очередь видеокамеры. Записи с них служат доказательством в спорных моментах, когда речь идет об аннулировании результатов экзаменов. Представители электроснабжающих организаций заявляют: во всех пунктах есть резервное питание на случай отключения основного, проведена проверка электросетей, а сотрудники прошли инструктаж.