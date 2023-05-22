Состоялся вебинар в рамках совместного проекта ГУ МВД России по г. Москве и Департамента информационных технологий Правительства Москвы «Перезвони сам»...

«Безопасные покупки в интернете: советы и рекомндации» - под таким названием прошел очередной вебинар в рамках совместного проекта ГУ МВД России по г. Москве и Департамента информационных технологий Правительства Москвы «Перезвони сам».В нем приняли участие заместитель начальника 6 отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве Вячеслав Отраднов. А также представители Департамента информационных технологий правительства Москвы, Роспотребнадзора, торговой площадки. В рамках вебинара участники обсудили как защитить свои личные данные при онлайн-шопинге, как проверить надежность интернет – магазина и избежать мошенничества во время оплаты.По информации Вячеслава Отраднова, в Москве за 2022 год совершено свыше 42 тысяч преступлений с использованием информационных технологий, около 29 тысяч из них с использованием сети Интернет. Зачастую подобные преступления совершаются молодыми людьми в возрасте с 16 до 35 лет, обладающие определенными навыками и знаниями. Преступления данной категории чаще всего совершаются в составе групп.Представитель управления уголовного розыска также отметил, что в настоящее время преступления совершенные в сети интернет можно разделить на два вида: мошенничества совершенные под предлогом покупки товара в интернет-магазине на интернет-сайте и мошенничества, совершенные в отношении клиентов торговых интернет-площадок.В рамках вебинара участники подробно разобрали различные схемы и сценарии, используемые злоумышленниками. А также дали практические рекомендации, как обезопасить себя по время покупок в интернете. Самые распространенные советы: сделки проводить на торговых интернет-площадках. Если продавец просит перейти для общения в мессенджер и отправляет ссылку (доменное имя) на безопасную сделку либо оплату товара с помощью безопасной сделки – это мошенник! Не сообщать данные своих карт мошенникам, в том числе коды, поступающие в СМС. Не переходить по ссылкам, которые в процессе общения направляют покупатели или продавцы. В процессе перехода по ссылкам денежные средства могут быть похищены.Завершился вебинар ответами на вопросы слушателей. Подобные мероприятия призваны повысить правовую грамотность москвичей и не допустить совершения в отношении них мошеннических действий.Следующее мероприятие в рамках проекта «Перезвони сам» запланировано через месяц.Пресс-службы ГУ МВД России по г Москве