Злоумышленники, находясь в помещении пункта обмена электронных валют в центре столицы, распылили перцовый баллончик в лицо сотруднице и открыто похитили денежные средства...

Предварительно установлено, что злоумышленники, находясь в помещении пункта обмена электронных валют в центре столицы под предлогом обналичивания криптовалюты, распылили перцовый баллончик в лицо сотруднице и открыто похитили денежные средства в размере 34 тысяч 800 долларов США, после чего скрылись. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 2 миллионов 752 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Пятницкой улице задержали одного из подозреваемых – 19-летнего уроженца ближнего зарубежья, проживающего в Подмосковье. После чего в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве был доставлен законным представителем несовершеннолетнего соучастник данного противоправного деяния – 17-летний житель столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователем ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, – лишение свободы на срок до двенадцати лет.