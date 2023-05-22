Злоумышленник, находясь в продуктовом магазине на Вешняковской улице, вытащил нож и стал угрожать продавцу, требуя открыть кассу...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в продуктовом магазине на Вешняковской улице, вытащил нож и стал угрожать продавцу, требуя открыть кассу. Испугавшись, женщина выполнила требования нападавшего, после чего тот похитил из кассы 5 тысяч рублей, а также забрал принадлежащий продавцу мобильный телефон и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на улице Паперника. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина.Следователем Отдела МВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73