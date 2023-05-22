Авария произошла в Петушинском районе.

Смертельная авария произошла утром 21 мая на трассе М-12 в Петушинском районе, об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Авария произошла примерно в 07:40 на 138 км трассы М-12 «Восток». Там 39-летний водитель автомобиля марки Peugeot врезался сначала в отбойник, а после в опору линии электропередач. Из-за удара легковушка вылетела в кювет и опрокинулась, после чего произошло ее возгорание.К сожалению, в результате ДТП, мужчина и 36-летний пассажир погибли на месте от полученных травм, еще одна пассажирка, 35-летняя женщина, была госпитализирована, однако также скончалась в больнице.На данный момент по факту произошедшего проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.Напомним, в Ковровском районе погиб человек, еще трое пострадали.