Участникам драки в поселке Балакирево Александровского района может грозить до 7 лет лишения свободы. По факту этого инцидента 19 мая возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В

Участникам драки в поселке Балакирево Александровского района может грозить до 7 лет лишения свободы. По факту этого инцидента 19 мая возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В поселке произошел конфликт между местными жителями, среди которых были представители цыганской народности. Видео потасовки появилось в социальных сетях. На этих кадрах видно, как несколько мужчин о чем-то активно