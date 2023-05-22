Управлением ФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность...

Управлением ФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность последовательницы радикального ислама.Как сообщает региональная пресс-служба ФСБ России, сотрудниками была вычислена жительница Владимирской области, которая, разделяла идеологию радикального ислама.Девушка заключила шариатский брак с гражданином среднеазиатской республики. И под влиянием своего мужа она приняла участие в деятельности НВФ.Известно, что в 2015 году девушка выехала с территории РФ в Сирию транзитом через Турцию. Следствием установлено, что она, находясь на подконтрольной боевикам территории, вела домашнее хозяйство, готовила пищу и пр.В 2019 году злоумышленница, опасаясь за свою жизнь, нелегально пересекла сирийско-турецкую государственную границу.Спустя три года - в августе 2022 года фигурантка была задержана в международном аэропорту и доставлена в УФСБ России по Владимирской области, где ей было предъявлено обвинение и оформлено задержание.В мае текущего года приговором Ковровского городского суда указанная гражданка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Правда, с учетом активного раскаяния, признания вины и смягчающих обстоятельств, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы (условно) - с ограничением свободы сроком на 1 год.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com