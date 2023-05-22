В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан...
<a href="https://33live.ru/novosti/22-05-2023-ustanovleno-mestonaxozhdenie-podozrevaemogo-v-nanesenii-nozhevyx-ranenij-na-klenovom-bulvare.html" target="_blank">Установлено местонахождение подозреваемого в нанесении ножевых ранений на Кленовом бульваре</a> - В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан...
[url=https://33live.ru/novosti/22-05-2023-ustanovleno-mestonaxozhdenie-podozrevaemogo-v-nanesenii-nozhevyx-ranenij-na-klenovom-bulvare.html]Установлено местонахождение подозреваемого в нанесении ножевых ранений на Кленовом бульваре[/url] - В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан...