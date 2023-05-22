В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве при взаимодействии с оперативниками УУР по г. Москве и отдела розыска УФСИН России по г. Москве установлено местонахождение подозреваемого в нанесении ножевых ранений инспектору ФКУ УФСИН России по г. Москве на Кленовом бульваре. В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан и в ближайшее время будет передан сотрудникам органов следствия для проведения следственных действий.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве