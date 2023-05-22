Цель конкурса - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, укрепление знаний правил дорожного движения среди детей, совершенствование навыков управления велосипедом.

Традиционно конкурс «Безопасное колесо» проводится среди активистов отрядов ЮИД в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, укрепления знаний правил дорожного движения среди детей, совершенствования навыков управления велосипедом.Районный этап конкурса состоялся накануне в городе Коврове. Его организаторы – Госавтоинспекция МО МВД России «Ковровский» и управление образования районной администрации. В судействе приняли участие представители народной дружины «Мотор».Ребята из 12 районных школ отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания правил дорожного движения, оказания первой доврачебной помощи, соревновались в фигурном вождении велосипеда.По итогам конкурса «Безопасное колесо - 2023» I место заняла команда Иваново-Эсинской школы, II место – ребята из Новопоселковой школы им. И.В. Першутова, III место досталось команде из Краснооктябрьской школы Ковровского района.Команда - победитель представит Ковровский район на областном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в городе Владимире на базе Юношеской автомобильной школы.