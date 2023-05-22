Оказалось, что обвал грунта произошел на временном проезде для выполнения строительных работ, об этом сообщили в пресс-службе строительной компании. Как мы писали ранее, размытие дороги

Оказалось, что обвал грунта произошел на временном проезде для выполнения строительных работ, об этом сообщили в пресс-службе строительной компании. Как мы писали ранее, размытие дороги случилось после сильного ливня в ночь с 21 на 22 мая. В социальных сетях появились фотографии, а в комментариях – подозрения на плохо выполненную работу дорожников. В “ДСУ-3” объяснили –