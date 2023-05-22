Свою вину задержанная полностью признала

Управление ФСБ по Владимирской области сообщает, что 35-летней жительнице Коврова назначили пять лет лишения свободы условно с ограничением свободы на год за помощь боевикам в Сирии и Ираке. Она оказывала поддержку с 2014 по 2019 годы.Известно, что признанная виновной вышла замуж за мужчину взглядов радикального ислама. После молодожены уехали через Турцию в Сирию. На новом месте женщина готовила еду и оказывала медицинскую помощь бойцам. Через несколько лет, опасаясь за свою жизнь, она сбежала в Россию и была задержана в международном аэропорту.Свою вину она полностью признала и раскаялась в содеянном.