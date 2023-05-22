В регионе проходит декада детской дорожной безопасности.

В рамках декады детской дорожной безопасности госавтоинспекторы Отдела ГИБДД МО МВД России «Муромский» совместно с представителями органов местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Одно из таких мероприятий провел 16 мая инспектор ДПС старший лейтенант полиции Андрей Сафонов с учащимися школы № 16 города Мурома. Полицейский рассказал ребятам сколько на дорогах Мурома и района с начала года произошло дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, какие ошибки были допущены водителями и пешеходами в данных дорожных происшествиях и как необходимо вести себя, чтобы таких ошибок не допускать. Инспектор пообщался со школьниками на тему передвижения на велосипедах, самокатах, сигвеях и других средствах индивидуальной мобильности, акцентировав внимание подростков на том, что ездить на таких транспортных средствах также необходимо, соблюдая установленные правила.Андрей Сафонов ответил на вопросы ребят и вручил каждому памятку о соблюдении ПДД.