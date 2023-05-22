По подозрению в совершении преступления, ущерб от которого составил почти 2 млн рублей, сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя, работника данного предприятия.

В начале мая в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился представитель одного из предприятий, расположенных в городе Покров. Заявитель сообщил, что с частной территории похищены автопогрузчик и генератор. Ущерб потерпевший оценил в сумму более 1 700 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 31-летний местный житель, который недавно устроился на подработку в данную организацию. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Установлено, что в нерабочий день он пришел на территорию предприятия и, воспользовавшись отсутствием охраны и других рабочих, незаконно вывез автопогрузчик и генератор. Генератор злоумышленник сразу реализовал, а транспортное средство спрятал в лесополосе, где оно было обнаружено полицейскими.В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.