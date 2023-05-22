Сделать каникулы школьников безопасными – главная цель проводимых сотрудниками полиции мероприятий.

В преддверии летних каникул в рамках проведения декады детской дорожной безопасности сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» встретились с учащимися школ № 4, 7 и родительской аудиторией.Дорожные полицейские обсудили со школьниками вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдения правил дорожного движения. Ав­то­ин­спек­то­ры ра­зоб­ра­ли с ре­бята­ми кон­крет­ные дорож­ные си­ту­ации, пов­то­рили пра­вила бе­зопас­но­го пе­рехо­да до­роги по ре­гули­ру­емо­му и не­регу­лиру­емо­му пе­шеход­но­му пе­рехо­дам. Полицейские напом­ни­ли о важ­ности и не­об­хо­димос­ти ис­поль­зо­вания световозвращающих эле­мен­тов на одеж­де, акцентировали внимание на правилах управления двухколесным транспортом и средствами индивидуальной мобильности.Внимание старшеклассников госавтоинспекторы акцентировали на управлении мопедами и скутерами, на которых нередко передвигаются подростки. Ребятам напомнили о том, что управлять мототранспортом можно только с 16-летнего возраста, при этом водителям данной категории запрещается двигаться по дороге без мотошлема. Для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» или иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией.Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних напомнили детям правила поведения на улице и в общественных местах. Разъяснили ребятам их права и обязанности, напомнили об административной и уголовной ответственности, а также разъяснили меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений и преступлений. Учащиеся вспомнили правила сохранности личного имущества, а также меры безопасности в сети интернет.В свою очередь на родительских собраниях сотрудники полиции напомнили взрослым о том, насколько нуждаются дети в их заботе и внимании. Полицейские обратили внимание родителей, что необходимо усилить контроль за своими детьми в летний период. И не забывать о том, что именно взрослые несут ответственность за своих детей и должны своевременно прививать им правила безопасности.