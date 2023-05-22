Сделать каникулы школьников безопасными – главная цель проводимых сотрудниками полиции мероприятий.
В преддверии летних каникул в рамках проведения декады детской дорожной безопасности сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» встретились с учащимися школ № 4, 7 и родительской аудиторией.
Дорожные полицейские обсудили со школьниками вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдения правил дорожного движения. Автоинспекторы разобрали с ребятами конкретные дорожные ситуации, повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходам. Полицейские напомнили о важности и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, акцентировали внимание на правилах управления двухколесным транспортом и средствами индивидуальной мобильности.
Внимание старшеклассников госавтоинспекторы акцентировали на управлении мопедами и скутерами, на которых нередко передвигаются подростки. Ребятам напомнили о том, что управлять мототранспортом можно только с 16-летнего возраста, при этом водителям данной категории запрещается двигаться по дороге без мотошлема. Для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» или иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних напомнили детям правила поведения на улице и в общественных местах. Разъяснили ребятам их права и обязанности, напомнили об административной и уголовной ответственности, а также разъяснили меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений и преступлений. Учащиеся вспомнили правила сохранности личного имущества, а также меры безопасности в сети интернет.
В свою очередь на родительских собраниях сотрудники полиции напомнили взрослым о том, насколько нуждаются дети в их заботе и внимании. Полицейские обратили внимание родителей, что необходимо усилить контроль за своими детьми в летний период. И не забывать о том, что именно взрослые несут ответственность за своих детей и должны своевременно прививать им правила безопасности.