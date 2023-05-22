На борцовском ковре спортсмены достойно показали навыки, полученные на тренировках, но только сильнейшие из них в справедливой борьбе завоевали право быть в финале...

С 15 по 18 мая в физкультурно-спортивном комплексе УВД по Северо-Восточному административному округу прошел чемпионат по самозащите без оружия, памяти генерал-лейтенанта милиции Владимира Иосифовича Панкратова.Сотрудники полиции и приглашенные гости почтили память мастера спорта международного класса, чемпиона СССР по самбо генерал-лейтенанта милиции Владимира Панкратова. С 1992 по 1995 годы он возглавлял ГУВД города Москвы. Помимо достижений на службе в органах внутренних дел, Владимир Иосифович был и выдающимся спортсменом. Уже в 21 год он стал мастером спорта по самбо, а один из его любимых приёмов даже получил собственное название «Панкратовская подсечка».Его жена Любовь Панкратова рассказала, что спорт прошел «красной нитью» по жизни ее супруга, именно спорт сформировал в нем закалку, мужественный характер и стремление к победе.В этом году в состязаниях участвовали 127 полицейских, которые представили 25 команд подразделений столичного ведомства. На борцовском ковре спортсмены достойно показали навыки, полученные на тренировках, но только сильнейшие из них в справедливой борьбе завоевали право быть в финале.По завершению состязаний жюри подвели итоги и объявили победителей чемпионата. Почётные гости поздравили победителей, призёров и вручили им медали, кубки и памятные призы.Более 35 сотрудников столичной полиции стали финалистами в личном зачёте. В командном зачёте по результатам соревнований победила команда Управления УВД по САО, вторыми стали УВД по СВАО, а бронзу завоевали УВД на Московском метрополитене.Для участников и гостей турнира подготовили экспозицию, посвященную Владимиру Иосифовичу, где были размещены его фотографии с соревнований и на службе. Также в программу спортивного мероприятия вошло и выступление группы «Горница», которая исполнила народные песни в современной музыкальной обработке.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве