Один из фигурантов, которого инспекторы ДПС вновь отстранили от управления, ранее привлекался как к административной, так и уголовной ответственности за нетрезвую езду, и в настоящее время лишен права управления транспортом.

Дознавателями отдела дознания ОМВД России по Судогодскому району возбуждены уголовные дела в отношении 28-летнего и 49-летнего местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, а также в отношении 34-летнего жителя города Владимира по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».Инспекторы ДПС на маршруте патрулирования на территории Судогодского района остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением 28-летнего водителя и мопед, управлял которым 49-летний местный житель. Результаты проведенного освидетельствования водителя легкового автомобиля показали, что водитель сел за руль, употребив перед поездкой спиртные напитки. Водитель мопеда пройти медицинское освидетельствование отказался.Также госавтоинспекторы пресекли нетрезвую поездку 34-летнего жителя областного центра. Водитель, как установили полицейские, ранее привлекался как к административной, так и уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и в настоящее время лишен водительских прав.Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.