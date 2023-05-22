В Суздале будут судить браконьера, который застрелил самку лося. Установлено, что охотник,...

В Суздале будут судить браконьера, который застрелил самку лося.Установлено, что охотник, находясь в лесу на территории Суздальского района (без разрешения на добычу животного) с помощью карабина, оборудованного тепловизионным устройством, застрелил самку лося.Поразительно, что браконьер был задержан сотрудниками Госохотоинспекции при разделке туши.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Теперь охотник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ («незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба»).Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до полумиллиона рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.Кроме этого, межрайонным прокурором заявлен иск о компенсации вреда на сумму 400 000 рублей.Уточняется, что для обеспечения возмещения ущерба на карабин и тепловизор был наложен арест.Фото: pxfuel.com