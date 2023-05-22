В Суздале на Ильинском лугу живет огромная стая чаек. - Где-то вот 20 видов птиц точно орнитологи...

В Суздале на Ильинском лугу живет огромная стая чаек.- Где-то вот 20 видов птиц точно орнитологи здесь отмечают."Чек-чек-чек" - зовет самку луговой чекан, "чирк-чирк" - свистит чирок-свистунок, "кйяя" - галдит галка...но всех их на Ильинском лугу заглушает ор озёрных чаек. Белогрудые трескучие летуны "квохтают", "мяукают" и даже "кекают".Денис Дуденков, орнитолог, заведующий сектором природы ВСМЗ:- Колония эта - она существует здесь очень давно. Я точно знаю, что в 1999 году её численность составляла 900 пар, т.е. это очень большая. Потом в 2002 году численность немножко упала - 500 пар было.//Если в 90-х были случаи сбора яиц даже населением. С продуктами было плохо, приходилось переходить даже на чаячьи яйца, то сейчас они живут спокойно и даже увеличиваются в числе.Так что же примечательного в этой птице? Озерная чайка - типичный житель болотных ландшафтов и побережья. Встречается от Исландии до дальнего Востока. Во Владимире бывает летом, зимует - в Средиземноморье, Крыму или на Кавказе. Человеку - друг и помощник. И дело здесь в рационе: сразу по прилёту чайки питаются насекомыми, в пахоту - грызунами, в конце лета - рыбой (обычно больной и снулой), рассказывает исследователь. "Ресторанное блюдо" чайка найдет и на помойке.Денис Дуденков, орнитолог, заведующий сектором природы ВСМЗ:- Подбирая пищевые отбросы, она выполняет роль санитара. В принципе для нас эта птица полезная: санитарная роль, её роль, как объекта биологических наблюдений и визуально она очень красива, и окраску она по сезону меняет, что интересно.//В городе Владимире она иногда даже гнездится на кровлях, т.е она в принципе, если человек её не трогает, не обижает и не беспокоит, она может стать типичной городской птицей.В старинном Суздале у чаек большая семья. А Ильинский луг, памятник природы, как летняя дача. Его заповедовали ещё 1999 году. В старину на этих 40-ка гектарах паслось городское стадо, а пастухи следили, чтобы суздальцы лишний раз не топтали ополье. Сейчас это уникальная экосистема со 140 видами растений. Гнездование птиц уже началось. Гнёзда чаек рыхлые, материал: хвощ, осока, листья камыша. В каждом скоро появится по 2-3 яйца."Чьи вы?" - слышит птичий вопрос орнитолог. Денис Дуденков различает голоса птиц на слух. Ещё по университетским записям с виниловых пластинок."Уии" - вот это чибис. "Чьи вы? Чьи вы?" А вот чайка озерная.Вместе с кладкой начинается и вороний разбой, рассказывает орнитолог.- Мы сейчас нашли в траве - это скорлупа яйца чибиса. По всей видимости, его на суходоле расклевала серая ворона.У озерной чайки врагов у тоже хватает. А вот и расклеванный труп - работа ястреба. Но это жизнь, а чаячье семейство небеззащитно. Коллективизм, гнездование колониями - их биологическое преимущество.Денис Дуденков, орнитолог, заведующий сектором природы ВСМЗ:- Стоит тут появится вороне, бродячей собаке, человеку, колония начинает летать, кричать, поливать нарушителя спокойствия пометом, поэтому шансов у них выжить у птенцов очень много.Пока одни только гнездятся, другие уже воспитывают малышей. Вот в объектив попала кряква вместе с птенцами. И фирменный подарок от луга - желтая трясогузка.Денис Дуденков, орнитолог, заведующий сектором природы ВСМЗ:- Если белую трясогузку видели все. В городах она гнездится под волнами шиферных крыш, под застрехами.//Она бегает по нашим тротуарам и кивает хвостиком вот так. То желтая трясогузка она в город не идет совсем.//Видно, что это самец и самка. Или загнездятся, или загнездились уже, я так думаю.Говорят, смотреть на птиц - к счастью. А если в тишине Ильинского луга за каждый новый увиденный вид загадывать желание, пожалуй, можно стать самым счастливым.Любовь Клюквина, Илья Хлудов