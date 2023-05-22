В Суздале прокуратура поддержала жителей, которые жаловались на выселение из дома в центре...

В Суздале прокуратура поддержала жителей, которые жаловались на выселение из дома в центре города.О скандале вокруг исторического здания в центре Суздаля ГТРК "Владимир" рассказала на прошлой неделе.Областная прокуратура сообщает первые итоги проверки по обращению жителей Суздаля, которых незаконно пытаются выселить из дома в центре города. Материалы направлены в суд.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Проведена проверка по обращению жителей дома 94 по улице Ленина по факту подделки протокола общего собрания жильцов данного дома. В ходе надзорных мероприятий доводы заявителей нашли свое подтверждение. В связи с чем прокурором в Суздальский районный суд направлено исковое заявление о признании данного протокола недействительным. Кроме того, в обслуживающую организацию ООО "Жилищник-Суздаль" направлена информация о признании протокола недействительным и не подлежащим исполнению. Одновременно с этим ОМВД по Суздальскому району проводится процессуальная проверка по обращению жителей. Итоги этой проверки контролируются также прокуратурой.О произволе, который творится в центре Суздаля, "Вести" рассказывали неделю назад. За помощью в редакцию обратились жильцы многоквартирного дома на улице Ленина. По их информации, жилое здание планируется переоборудовать под гостиницу и ресторан. Целое крыло дома занимает аптека. Ее владелец - компания "Суздальская ФармацИя" сейчас одну за другой скупает квартиры, а тем, кто выезжать не согласен, устроила "сладкую жизнь". Во дворе дома круглосуточно дежурят сотрудники частного охранного предприятия, жильцов не пускают в огороды. Руководствуясь "поддельным" протоколом собрания собственников, "аптекари" фактически объявили себя единоличными хозяевами дома. Решили поднять тарифы, убрать с фасада видеокамеры, установленные жильцами для собственной безопасности, и приступили к уничтожению общедомового имущества. Жильцы дома называют все происходящее не иначе как "рейдерским захватом". Прокурорская проверка по их заявлениям продолжается.