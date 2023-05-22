В Суздале прошел международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Кутузова....

В Суздале прошел международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Кутузова.В состязаниях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из 7 государств. Слово Александру Сыпченко.Победители национальных первенств, чемпионы и призеры континентальных и мировых Чемпионатов. На новой "Суздаль-Арене" собрались больше двухсот сильнейших борцов. Помимо представителей нашей страны, участвуют борцы из Ирана, Армении, Беларуси, Киргизии, Азербайджана, Молдовы. Серебряный призер кубка России в весе до 67 килограммов Максим Новичихин представляет Алтайский край. Регион - один из сильнейших на спортивной карте нашей страны.Максим Новичихин, участник турнира (Алтайский край):- Школа у нас достаточно сильная, есть призеры, чемпионы России по разным возрастам.В этом году турнир посвящен памяти Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Почетные гости по достоинству оценили уровень организации соревнований.Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России:- На нас огромная сегодня ответственность быть достойным такой памяти, такого значимого вклада, выше которого не бывает. В веках он будет жить, его имя будет через поколения воспитывать нашу молодежь.В нашем регионе спортивной борьбой занимаются более двух с половиной тысяч человек. За последние 5 лет подготовлено свыше 30 мастеров спорта, 5 мастеров международного класса и два заслуженных мастера спорта России.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Мы уже можем похвастаться значительными достижениями, у нас есть свои чемпионы, которых знают не только в России, но и во всем мире. Это такой фундамент, который еще надо наращивать и развивать.Победители и призеры определялись в 10 весовых категориях. Действующий чемпион России в весе до 77 килограммов Абуязид Манцигов в этом году довольствовался бронзой. Победителем в этой категории стал российский борец Сергей Кутузов. Он представлял Тюменскую область. Прославленный борец из Крыма Эмир Сефершаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г.Владимира, чемпион России и Европы по греко-римской борьбе:- Должен заметить к нам приехали наши друзья из исламской республики Иран, очень сильные спортсмены, вообще конечно регалии наших участников говорят сами за себя, это победители национальных первенств, континентальных и мировых.По итогам турнира будет сформирован финальный состав сборной команды России по греко-римской борьбе. Она примет участие в мировом первенстве и чемпионате Европы.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир