Обстановку прифронтового медицинского госпиталя воссоздали в вязниковском историко-краеведческом музее. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Обстановку прифронтового медицинского госпиталя воссоздали в Вязниковском историко-краеведческом музее. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».Экспозицию музея посетила министр культуры региона Ольга Демина. Кроме того, руководитель поучаствовала в реконструкции зубоврачебного кабинета.«Тема акции в 2023 году — «История и истории». Во многих музеях области придумали свои изюминки, свой подход, чтобы посетителям было интересно, и эта ночь в музее им запомнилась. Всего в нашем богатом на историю регионе работают 25 музеев. Все они заслуживают внимания и посещения», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.