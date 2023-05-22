Во Владимире из горящей многоэтажки эвакуированы 15 человек. Сообщение о пожаре в подъезде...

Во Владимире из горящей многоэтажки эвакуированы 15 человек.Сообщение о пожаре в подъезде многоэтажки на Куйбышева, 66 поступило сегодня в 13.44. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали из подъезда 15 человек и потушили пожар на площади полквадратного метра, не дав огню распространится, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимиркой области.По предварительной информации, воспламенился бытовой мусор.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимиркой области.