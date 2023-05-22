Во Владимире местная жительница 11 лет не получала положенную ей пенсию Об этом сообщает...

Во Владимире местная жительница 11 лет не получала положенную ей пенсиюОб этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. С декабря 2011 года жительнице областного центра была прекращена выплата трудовой пенсии по старости.По данным Отделения Пенсионного фонда России по Владимирской области, основанием прекращения выплаты стало «длительное ее неполучение заявительницей».Выяснилось, что обратившаяся отсутствовала по месту регистрации, а у почтальона не было возможности передать ей деньги.Впоследствии жительница Владимира обратилась в Пенсионный Фонд, где было предложено выплатить пенсию лишь за последние 3 года. Почему? Ответа нет.С данным решением пенсионерка естественно не согласилась.По результатам проведенной проверки прокурор города Владимира обратился с исковым заявлением во Фрунзенский районный суд с требованием к Отделению Пенсионного Фонда о возобновлении выплаты заявительнице.В итоге суд восстановил право женщины на получение пенсии, а также взыскал в её пользу компенсацию морального вреда.Женщине выплатили пенсию в размере более 1 млн рублей.Фото: pxfuel.com