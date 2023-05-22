В социальных сетях появились фотографии обвалившейся дороги. В ночь с 21 на 22 мая во Владимире прошла первая гроза, в результате ливнем размыло участок строящегося проезда. Напомним, открытие

В социальных сетях появились фотографии обвалившейся дороги. В ночь с 21 на 22 мая во Владимире прошла первая гроза, в результате ливнем размыло участок строящегося проезда. Напомним, открытие новой дороги запланировано на ноябрь этого года. Мы связались со строительной компанией “ДСУ-3”, там пообещали дать комментарий по поводу случившегося в ближайшее время. Прокомментируйте новость у нас