Во Владимире преступник приставил нож к горлу продавца магазина. Ленинским районным судом ранее...

Во Владимире преступник приставил нож к горлу продавца магазина.Ленинским районным судом ранее судимому мужчине вынесен приговор по статье "Разбой".Он хотел выпить, но денег на покупку спиртного не было. Тогда с кухонным ножом злоумышленник пришёл в магазин в Ново-Ямском переулке. Где приставил нож к подбородку продавщицы и в грубой ультимативной форме потребовал наличность. Женщина против своей воли отдала ему 1 100 рублей из кассы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Суд назначил ему 4 года строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com