Во Владимире учатся танцевать вальс в любом возрасте. Они тоже захотели и смогли...- научиться...

Во Владимире учатся танцевать вальс в любом возрасте.Они тоже захотели и смогли...- научиться танцевать вальс и вернуть себе молодость и прекрасное настроение. Ведь у людей есть "второй возраст" помимо биологического. Танцу , как и любви, все возрасты покорны ... даже если вам 80+. Это доказывают танцоры владимирской "Радуги вальса" и Александра Лебедикова.Беспрерывное движение "по квадрату" и плавные повороты. Во Владимире любовь к вальсу продолжает "жить" и по сей день. Два года назад профессиональный хореограф Любовь Зенина создала собственный танцевальный клуб. С ярким названием -"Радуга вальсов".Любовь Зенина, руководитель танцевального клуба "Радуга вальсов":- Танец вальс - он такой универсальный. Есть и быстрый, и медленный. И схемный, и свободный. И фигуры вальса встречаются практически во всех танцах. И так как он весь разный - поэтому "Радуга вальсов".Марии тридцать семь. На танцы она пришла в феврале по наставлению своего астролога. Девушка говорит: вальс - источник положительной энергии и вдохновения. Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться новичку.Мария Савинова, участница танцевального клуба "Радуга вальсов":- Не получалось ничего от слова совсем. Вот две ноги,две руки, но как это все... Внутренние ноги, внешние ноги. В общем первые три занятия я просто расслаблялась для того, чтобы просто получить удовольствие. Потому что я сюда пришла именно за радостью, за удовольствием.Пока одним вальс дарит психологическую "разгрузку", другим - дополнительную физическую активность. В свои пятьдесят восемь Марина Анатольевна ведет здоровый образ жизни. Занимается плаванием, растяжкой, йогой. Но именно в танце находит универсальное "средство омоложения".- Марина Рыжова, участница танцевального клуба "Радуга вальсов":- Надо запомнить название танца,название движений,последовательность движений, а потом еще в паре все это совместить. То есть это реально очень сложно. Поэтому, естественно, это умственная работоспособность увеличивается. Суставы...возраст еще никто не отменял, соответственно, подвижность суставов увеличивается. Естественно, это настроение хорошее.Я говорю, если плохое настроение,начинай танцевать Где угодно.На улице, дома - где угодно."Для многих танцевальный клуб стал вторым домом. Здесь заводят новые знакомства, обретают единомышленников. Вместе танцоры ходят на экскурсии и выставки. Планируют летний отдых.Владислав Литвинов, участник танцевального клуба "Радуга вальсов": "Здесь мы все дружны. С кем-то больше, с кем-то меньше. Потому что мы постоянно общаемся, периодически устраиваем такие "вечеринки" так называемые.Ну где мы танцуем, собственно,просто в свое удовольствие.Не занимаемся вот как сегодня,а танцуем просто в свое удовольствие.Кто что хочет, кто что может, кто чему научился.Сегодня в репертуаре танцевального клуба около пятидесяти разновидностей вальса. Но еще два века назад этот танец был под строжайшим запретом. При дворе императора Павла Первого вальс считали танцем непристойным - из-за маленького расстояния между партнерами. Относительную же "свободу" это танцевальное направление получило после Отечественной войны 1812 года. Во многом, благодаря известным российским композиторам. Первые русские вальсы Александра Грибоедова и Михаила Глинки сегодня называют самобытным национальным явлением.Изящный и грациозный. Таким вальс предстает и в исполнении участников клуба "Радуга вальсов". Танцоры выступают на площадках областных домов культуры, принимают участие в городских концертах, продолжая радовать зрителей яркими номерами.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир