Во Владимире выбрали «Лучший класс года». Стало известно — в каких же школах учатся лучшие из...

Во Владимире выбрали «Лучший класс года».Стало известно — в каких же школах учатся лучшие из лучших!Конкурс проходил в областном центре. В проекте участвовало 29 классных коллективов школ и гимназий.Во время конкурса ребята готовили творческие визитные карточки, а также проходили испытания на сплоченность, выполнили домашнее задание по подготовке пресс-релиза «о ходе реализации классного проекта».По итогам всех испытаний:1 место в городском конкурсе «Лучший класс года» занял 7 «А» класс школы № 7 (классный руководитель - Ольга Гудкова).Ребятам вручили диплом оргкомитета конкурса и грант в размере 50 000 рублей.2 место «разделили» 8 «А» класс школы № 10 (классный руководитель - Ольга Смольянова) и 9 «В» класс школы № 36 (классный руководитель - Александра Гордеева).Им были вручены гранты по 35 000 рублей и дипломы.3 место в конкурсе завоевали ученики 8 «В» класс школы № 15 (классный руководитель - Ольга Никитина) и 6 «В» класс школы № 49 (классный руководитель - Наталья Лабутина).Ученикам подарили гранты по 25 000 рублей и дипломы за 3 место.Фото: vladimir-city.ru/