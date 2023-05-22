Во Владимире выбрали «Лучший класс года».
Стало известно — в каких же школах учатся лучшие из...
Во Владимире выбрали «Лучший класс года».
Стало известно — в каких же школах учатся лучшие из лучших!
Конкурс проходил в областном центре. В проекте участвовало 29 классных коллективов школ и гимназий.
Во время конкурса ребята готовили творческие визитные карточки, а также проходили испытания на сплоченность, выполнили домашнее задание по подготовке пресс-релиза «о ходе реализации классного проекта».
По итогам всех испытаний:
1 место в городском конкурсе «Лучший класс года» занял 7 «А» класс школы № 7 (классный руководитель - Ольга Гудкова).
Ребятам вручили диплом оргкомитета конкурса и грант в размере 50 000 рублей.
2 место «разделили» 8 «А» класс школы № 10 (классный руководитель - Ольга Смольянова) и 9 «В» класс школы № 36 (классный руководитель - Александра Гордеева).
Им были вручены гранты по 35 000 рублей и дипломы.
3 место в конкурсе завоевали ученики 8 «В» класс школы № 15 (классный руководитель - Ольга Никитина) и 6 «В» класс школы № 49 (классный руководитель - Наталья Лабутина).
Ученикам подарили гранты по 25 000 рублей и дипломы за 3 место.
Фото: vladimir-city.ru/