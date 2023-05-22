Во Владимирской области началась подготовка к купальному сезону. Лето в европейской части России...

Во Владимирской области началась подготовка к купальному сезону.Лето в европейской части России обещает быть теплым, с положительной аномалией температуры в июле. В МЧС прогнозируют рост числа отдыхающих на водоемах. Эффективный способ предотвращения трагедий на воде - оборудование мест для купания. По предварительной информации в этом сезоне в области планируется открыть 42 официальных пляжа. На два больше, чем в прошлом году.