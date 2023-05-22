Во Владимирской области обострилась угроза птичьего гриппа. Очередная вспышка зафиксирована в...

Во Владимирской области обострилась угроза птичьего гриппа.Очередная вспышка зафиксирована в соседней, Ивановской области. Карантин объявлен в нескольких районах Москвы. Владимирцев просят сообщать в ветинспекции обо всех случаях обнаружения трупов птиц и падежа в личных подсобных хозяйствах.Птичий грипп - острое, особо опасное инфекционное заболевание с высокой летальностью. К нему восприимчивы почти все виды птиц. Но если у организмов диких особей еще наблюдается какая-то резистентность, то домашняя птица при заражении погибает или подлежит убою. Штамм грипа H5N1 передается и человеку, для которого тоже весьма опасен. В наших краях разносчиками инфекции в основном являются утки и чайки. То есть в зоне особого риска находятся птицефермы и подсобные хозяства, расположенные вблизи водоемов и свалок. Владельцам напоминают основные требования профилактики птичьего гриппа. Это соблюдение правил купли-продажи птицы и выгула поголовья, дезинфекция и изоляция скотных дворов и хранилищ кормового зерна. Не лишним будет расставить по территории хозяйств пугала и трещотки для отпугивания диких птиц.