Разрешение об этом уже подписано

Во Владимирской области откроют новый храм в усадьбе Салтыкова, которая находится в селе Черкутино. Разрешение о реконструкции уже подписал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Название молельной еще не утверждено, но известно - она будет работать, как архиерейское подворье.Площадь подворья и пристроек - примерно четыре гектара. Часть сооружений, а именно главный дом, флигель, церковь и часовня на безвозмездной основе переданы Владимирской РПЦ. Установлено, что для работы в зданиях необходимо провести капитальный ремонт. В советское время здесь был детский дом и психоневрологический интернат.